Seçim çalışmaları için Adıyaman'a giden Kemal Kılıçdaroğlu'na önce mezarlıkta provokasyon, sonra da türbede saldırı girşimi gerçekleştirildi.

ÖNCE MEZARLIKTA SÖZLÜ TACİZ

Adıyaman'a giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mezarlık ziyareti sırasında bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz kişi, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun" şeklinde bağırırken Kılıçdaroğlu'ndan olayla ilgili paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim" ifadelerini kullandı.

TÜRBE ZİYARETİNDE SALDIRI GİRİŞİMİ

Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci provokasyon Adıyaman'da Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'nde meydana geldi.

Burada bir grup kişi, Kılıçdaroğlu'na yönelik fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Provokatörlerin Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Buraya gelmeyin kardeşim" dediği duyuldu.

CHP KONVOYUNDAKİ ARACA TEKMELİ SALDIRI

Adıyaman’da seçim çalışması yürüten CHP araçlarından birine, AKP’nin Kahta ilçesindeki seçim ofisi önünde bekleyenler tarafından tekme, yumruk ve küfürlü saldırıda bulunuldu. Olaydan sonra müdahale eden polis ekipleri, saldıranları seçim ofisine doğru yönlendirdi.