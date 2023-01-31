T.C.’nin kurucu partisi…

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi…

Cumhuriyet tarihimizin siyasi hafızası…

CHP hakkındaki düşüncem sadece bu ana kolonlar değil…

CHP mutlaka geleceğe taşınmalı…

Tek dileğim bu…

Bu nedenlerle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aşağıdaki açık mektubu yazdım…

Sayın Kılıçdaroğlu,

Sizin döneminizde CHP daha da yıldızlaştı…

Sizin sözlerinizle gerçekler halka yansıdı…

Ben de sizin Cumhurbaşkanı olmanız gerektiğini düşünüyorum…

Ancak, Siz Çankaya’ya giderken, CHP’nin içten yıkılmasını, dolayısıyla 6’lı birlikteliğin dağılmasını istemiyorum…

Çünkü, CHP mutlaka ülke siyasetinde olmalı diyorum…

CHP’yi ve ülkeyi düşünerek, Cumhurbaşkanı olmaktan vazgeçmenizi bekliyorum…

Bu konuda 7 Eylül 2022 günü yayımlanan ve uzantısı, “https://www.yenigungazetesi.net/temel-karamollaoglu-aday-yapilmali-neden” olan yazımı eğer okumadıysanız, okumanızı öneririm…

Sizi SSK Genel Müdürlüğü’nüzden tanırım…

Sizin dini düşünceleriniz kimseyi ilgilendirmez…

Sizin bugüne kadarki söylemleriniz ve eylemleriniz benim için mihenk taşıdır…

Bu gerçekler, sizin devlette her noktaya layık olduğunuzun göstergesidir…

Ancak, geçici görev için CHP’yi kaptansız gemiye dönüştürmemenizi arzuluyorum…

Parlamenter sisteme döndükten sonra, bu milletin sizi 7 yıllığına Cumhurbaşkanlığı makamına taşıyacağına inanıyorum!..

Parlamenter sisteme geçiş, sizin büyük katkılarınızla mutlaka çok daha kolay olacaktır!..

6 liderden biri değil, mutlaka partinizden bir siyasi, eski bürokrat, bence İlhan Kesici bu koltuğa oturtulmalı görüşündeyim…

13 Şubat'ta verilecek kararın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum...

Karar elbette sizin, benimkisi görüşlerimdir...

Saygılarımla...