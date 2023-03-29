Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Konyada'da esnaf gezileri için biraraya geldi. Yoğun izdihan nedeniyle esnaf gezisine ara veren Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle sohbet için oturduğu cafede, genç bir kızın Kılıçdaroğluna, "Başkanım size kahve ısmarlayalım" teklifine "Ağanın eli tutulmaz" diyerek yanıt verdi.

Ağanın Eli Tutulmaz

Kahve teklifini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, İBB Ekrem İmamoğluna dönerek, ne içersin diye sordu ? Ağanın eli tutulmaz, ne ısmarlarsan içelim diyen İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu,"O zaman başkana sert bana da sütlü bir kahve olsun" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi