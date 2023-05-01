Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak’ta miting düzenledi. Kılıçdaroğlu emeklilere ve gençlere seslenirken Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına ve TBMM'de 'Hayır' oyu verdikleri Suriye tezkeresine dikkat çekti.

14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kala seçim çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ilk mitingini işçi şehri Zonguldak'ta düzenledi.

Sahneye ilk olarak Ekrem İmamoğlu çıktı. Mitinge gelen kalabalığın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan İmamoğlu, “Alın teriyle kazancın şehri şu an Türkiye’de en fazla göç veren şehirlerin başında geliyor” dedi.

"HADDİNİ BİL"

"Şimdi hesap sorma zamanı" diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sandık, vatandaşın hakkını arama yeridir. Sandık, vatandaşın hakkını verme yeridir. Millet İttifakı olarak bu sandıkta vatandaşın hakkını aldığı bir dönemi başlatacak. 'Ben her şeyi bilirim' diyen, 'Ekonomiyi bilirim' diyen insana güle güle diyoruz. 'Horonu tek başıma oynarım' diyen akıl duvara tosladı.

Herkes eşit ve muteber olacak. Buradaki insanlara bakınca annemi, babamı, arkadaşlarımı görüyorum. 'Bana oy veriyorsan milliyetçisin yoksa değil' öyle mi? Hadi oradan, haddini bil. Sen kim oluyorsun vatan evladına hain diyorsun? Bu memlekete zarar veriyorlar. 86 milyon insanı bir görmeyen bir avuç insan bu ülkeye zarar veriyorlar. Karşınızda kalbi buzlaşmış birini görebilirsiniz. Onu sevginizle, vicdanınızla o buzu eriteceksiniz."

Sosyal yardımları 5 katına çıkardıklarını ifade eden İmamoğlu, "Milletin parasını millet veriyorum" dedi. Karadeniz'de olduğu için diğer illere göre konuşmasını biraz daha uzun tuttuğunu belirten İmamoğlu, sözlerine gençlere seslenerek son verdi: "Bu seçim sizin seçiminiz, dağılmak oyunuzu ziyan etmek yok. Kazanıyoruz Zonguldak, kazanıyorsunuz."

İmamoğlu'nun ardından konuşmasına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Zonguldak emekliler kentine dönüştü" dedi. Zonguldak'ın işçilerle özdeşleşen bir kent olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, emeklilerin ve esnafın yaşam koşullarına değindi.

'Esnaf Bakanlığı' kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, kırsal kesimde yaşayan insanların sorunlarını da bildiğini savundu. "Türkiye'nin değişime ihtiyacı var" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyi dışarıdan getiriyorsun. Biz dışarıya mı çalışacağız? Rahmetli Ecevit buranın milletvekiliydi, 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' diyordu. Bu düzeni getireceğiz."

Kalabalıktan yükselen "Hak, hukuk, adalet" sloganlarının bitmesine devam eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını sürdürdü:

"Sözüm söz. Asgari ücret kadar ramazan ve kurban bayramlarında emekliye ikramiye vereceğiz. Bay Kemal'in sözü. 418 milyar doları dışarıya götürenler, götürdüğünüz paranın tamamını getirip bu millete vereceğim. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Bir değişim olsun artık 22 yıl yeter. Memleketi ne hale getirdiler. Soğan alamaz hale geldik."

SİNAN ATEŞ VE SURİYE TEZKERESİ VURGUSU

"Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor bu kardeşiniz. Dosyayı kapatmaya çalışıyorlar ama kapattırmayacağım. Katillerini yakalayıp adalete teslim edeceğim. Suriye tezkeresinde ne vardı? Yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben, kendi ülkemde yabancı asker postalı istemiyorum. Kimleri davet edeceksiniz? Terörle mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz tarih yazmışlardı. Bay Kemal yabancı askerlere 'Evet' der mi ya?"