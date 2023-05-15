Oğan'ın seçimlerde elde ettiği başarıyı tebrik eden Kılıçdaroğlu, ayrıca Türkiye'nin bugün birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacı olduğunu vurguladı. Özkoç'un açıklamasına göre, CHP ve Oğan arasında "milletin beklentileri" ve "milli duruş" konularında anlaşmazlık olmadığı düşünülüyor. Özkoç, CHP'nin umudunun, bu birlik ve beraberliğin gerçekleşmesi ve Türkiye'nin doğru bir şekilde umuda yelken açması olduğunu belirtti.

Özkoç, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy oranıyla dikkat çektiğini ve ikinci turun kilit ismi olabileceğini vurguladı. Özkoç, "Milletimizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Umudum odur ki bu birlik ve beraberlik gerçekleşir." dedi.

Özellikle Oğan'ın ikinci turda kime desteğini vereceği merakla beklenirken, Kılıçdaroğlu ve Oğan arasındaki bu olumlu görüşme, CHP'nin Oğan'ın desteğini alabileceği yönünde spekülasyonlara yol açabilir. Ancak Oğan'ın kararını resmi olarak açıklaması bekleniyor.