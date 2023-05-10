Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu, Kütahya’da Millet Buluşması'nda halka seslendi.

Temel Karamollaoğlu, "Hem direneceğiz, hem birleşeceğiz. Adalet olmadan devlet olmaz. Ne olursa olsun. Adaleti tesiste kararlıyız. Mutlaka hakkı da hukuku da adaleti de tesis edeceğiz.Bu meseleyi iman meselesi haline getirmek istiyorlar. Biz buna rıza göstermeyiz. Müslümanlar inançlı insanlarız. İnanç demek hakkı üstün tutmayı gerektirir. Adaleti gerektirir. Yalan söylememeyi, iftira etmemeyi, ekonomik yönden de mutlaka israftan vazgeçmeyi, tasarrufa yönelmeyi, gelirlerin adil olmasını temin etmeyi gerektirir. Biz bir taraftan yolsuzluk yapacağız sonra inanca tevessül edeceğiz, bir taraftan haram yiyeceğiz, sonra hakka tevessül edeceğiz. Biz buna hiçbir zaman, bu çifte standarta rıza gösteremeyiz.” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Değişime hazır mıyız? Siz hazırsanız bay Kemal de hazır. Birlikte yapacağız. Birlikte gerçekleştireceğiz. Gençler o zaman sizden başlayayım. KPSS'de mülakat bitecek, bütün köy okullarını açacağız.100 bin öğretmenin atamasını yapacağız.

Hiçbir kadın başkasına muhtaç kalmayacak. SGK primlerini ödeyeceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzen getireceğiz. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında asgari ücret kadar ikramiye vereceğim. Bay Kemal yapacak göreceksiniz.” şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ