Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

“Bugün mutfağımızda önemli bir konuğum var. Eşlerimiz salonda. Bizde buraya sığındık. 15 Mayıs itibariyle birlikte çok önemli çalışmalara imza atacağımız Ali bey ile çayımızı içiyoruz. Fırsat bu fırsat size de seslenelim dedik. Sayın Ali Babacan yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer almış i ekonomide akılcı bir politika benimsemiş, işinin ehli bir siyasetçi. Dünyanın güvendiği bir insan. Millet ittifakı olarak birlikte milletin ekonomi kurumlarını dünya ölçeğinde güvenilir hale getireceğiz. Mesleki riyakat kurumlara geri dönecek . Bütçe disiplinini sağlarken vergide adaleti de sağlayacağız. Planlı ve temiz yatırımlarla, her alanda üretim hamleleriyle yenilikçi teknolojilerle ülkemizi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz.Hatırlayın. Önce ferah sonra da refah dedik. Türkiye'ye hızlı nefes aldırıp, bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında da kalıcı refahı sağlayacak ekipler hazır. Dünyada çok saygı gören,yurtdışında ve yurtiçinde çalışan akademisyenlerimiz, deneyimli bürokratlarımız var bu ekipte. Millet ittifakının tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da göreceksiniz. Kalıcı refahı Türkiye’ye getireceğiz. Biliyorsunuz projelerimizi size tahtamın önünden açıklıyorum. Türkiye’de çağın sanayi devriminin alt yapısını kuracağız. Dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji konuşacağız. Evet bunu başaracağız ve bunu yapacağız. Bu ekiple yapacağız. Emin olun başaracağız.”

Ali Babacan'ın açıklamaları ise şöyle:

"Öncelikle misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Eşlerimiz içerde koyu sohbet yaparken bizde mutfakta sizlerle beraber olalım istedik. Sayın Kılıçdaroğlu bizim ortakcumhurbaşkanı adayımız. Kendisi dürüstlüğüyle ve devlet tecrübesiyle bütün milletimizin gönlünde yer almış bir insan ve inşallah hep birlikte bu ülkeyi çok daha güzel yarınlara çok çalışarak taşıyacağız. Tabi ekonomi deyince en önemli kavram güven. Güven olmayınca asla ekonomide başarılı olmak mümkün değil. Güvenin olup olmadığını da en önemli hazinenin faiz ödemeleriyle ölçeriz. Bir ülkenin hazinesi çok büyük faiz ödüyorsa o ülkede artık güven ortamı sarsılmıştır. Bir ülkenin hazinesi daha az faiz ödemeye başladıysa o ülkede güven ortamı oluşmaktadır deriz. Geçtiğimiz yıl baktığımızda 311 milyar liralık bir faiz ödemesi oldu Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin. Bu yıl ki bütçe için planlanan da tam 565 milyar. Üzerine birde 200 milyar liralık kur farkını eklediğinizde neredeyse bu yıl için 765 milyarlık faiz ödemeyi planlıyor şu andaki hükümet. Bu para tam 1 milyon tane konutu yapıp, bedava vatandaşlarımıza vermeye yetecek büyüklükte bir para. Ekonomi deyince, önce insan demek lazım. Ekonominin en önemli amacı, insan onuruna yakışır bir hayat sağlamaktır vatandaşlara. Bunun da temelinde adalet var, ehliyetli liyakatlı kadrolarla çalışmak var ve istişare kültürü var. Adalet sadece yargıda işlerin hızlı ve düzgün yürümesi değil, adalet aynı zamanda fırsat eşitliği. Eğitimde fırsat eşitliği, işe girerken ki fırsat eşitliği ki biz işe girerken mülakatı kaldıracağımızı beyan ettik. O çok önemli bir aşama olacak. Yine terfide fırsat eşitliği. Adalet olmadan asla ekonomide başarılı olmak mümkün değil."

YENİGÜN HABER MERKEZİ