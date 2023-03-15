Uzun yıllardır siyaset arenasında bahsi geçen ve halkın kılcal damarlarına kadar yerleşen bu iddia her seçim öncesinde olduğu gibi 14 Mayıs seçimleri öncesindede yine gerek siyasiler ve gerekse vatandaşlar tarafından dillendiriliyor. AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim dönemleri öncesi sık sık dile getirdiği "Sosyal Sigortalar Kurumunun hastanelerini iflas ettiren adam bu değil mi, SSK'yı batıran bu değil mi?" sözlerine Kılıçdoğlu şöyle cevap vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel müdürü olduğu SSK'nın kendi döneminde 'batmadığını' öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu, "Dünyadaki bütün SSK'lar açık verirler. Benim dönemimde kurumun pek çok alanda büyük başarıları vardır. O dönemde büyük tasarruflara imza attım." diye konuşmuştu. Kılıçdaroğlu, “Siyasette bizi suçlarlar 'Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı' diye. Benim SSK'yı batırdığım söyleniyor. Emekli olduğum yıl 1999. Emekli Sandığı ve Bağkur'u da dahil edelim o yıl 2 milyar 341 milyon lira açık vardı. Bu hükümet zamanında çok daha fazla açık var, neden? Benim dönemimdeki açığı açıklamak mümkün kadın 34 yaşında erkek 43 yaşında emekli oluyordu. Bunu uzatma şansım yoktu. 5 bin gün prim ödenince emeklilik hakkına ulaşılıyordu. Bütün düzenlemeleri yaptınız açık neden büyüyor.” açıklamalarını yapmıştı.

SSK’YI BATIRDI MI BATIRMADI MI?

Gazeteci ve tiyatrocu Hasan Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir gerçeği dile getirdi. İşte Uysal’ın konuyla ilgili açıklamaları: “Tayip Erdoğan iki de bir söylüyor ya; ‘SSK'nın başına geldi, kurumu iflas ettirdi’ diye. Evet SSK battı SHP-DYP hükümeti döneminde. Çünkü geçmişteki ANAP iktidarı, işçilerden kesilen trilyonları, faiz ödemesi bile yapmadan kullandı yıllarca. Ve SSK emeklilere maaş ödemesi bile yapamayacak hale getirildi. Bunun üzerine dönemin çalışma bakanı Mehmet Moğultay, kurtarıcı olarak Kılıçdaroğlu'nu SSK'nın başına getirdi. Yani batıran olarak değil kurtaran olarak. Ve işin daha ilginci, batmış kurumun başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, o yıl "yılın bürokratı" seçildi!”

SSK’YI BATIRAN KILIÇDAROĞLU DEĞİL DEMİREL’DİR

Gazeteci Fatih Altay’lı da bir yazısında şunları söylemişti konu ile ilgili: “Kılıçdaroğlu’nun eleştirilecek, beceriksizlikle suçlanabilecek, yanlış bulunacak bin tane icraatı vardır belki ama “SSK’yı Kılıçdaroğlu batırdı” demek, en hafif tabiriyle insafsızlıktır. Çok açık, çok net söyleyeyim, SSK’yı batıran Kemal Kılıçdaroğlu değildir. SSK’nın 1990’lı yıllarda çok ciddi açıklar vermeye başlamasının ve batma noktasına gelmesinin nedeni iki kişidir. Bunlardan birinin adı Süleyman Demirel, diğerinin ise onun ekonomiden sorumlu kişisi Tansu Çiller’dir. Turgut Özal, Başbakanlığı döneminde, SSK’nın giderek batmakta olduğunu görerek emeklilik yaşı konusunda bazı düzenlemeler yapmıştı. 1991 genel seçimlerinde, Süleyman Demirel liderliğindeki Doğru Yol Partisi’nin seçim vaatlerinden biri de “emeklilik yaşının düşürülmesi”ydi. O dönemde Özal, bas bas bağırmış ve “Bunlar SSK’yı batıracak” demişti. Nitekim seçimlerden galip çıkan Demirel DYP’si, hükümeti kurduktan sonra emeklilik yaşını düşürmüş, türlü emeklilik yolları getirmiş ve SSK’nın iki yakasını bir araya getirmesine olanak bırakmamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun şanssızlığı, bu kararlar alınırken ve SSK siyasi kararlar neticesinde batağa sürüklenirken genel müdürlük koltuğunda oturmasıydı. Siyaset bu kararı verdikten sonra, o koltukta ister Kemal otursun, ister Ahmet, ister Mehmet, SSK’nın batma noktasına gelmesi kaçınılmazdı. Demirel ise bu durumu bilmesine rağmen bu kararları almasını, “Sosyal devlet, emeklilik kurumlarına yardım eder” diye savunuyordu. Bugün de hükümet emeklilik yaşını 35’e çekse, gereken gün sayısını indirse SSK yine batacaktır. Peki “Sorumlusu genel müdürdür” diyebilir miyiz? O günleri hatırlamayan gençler, SSK’yı Kemal Kılıçdaroğlu batırdı zannedebilir. Ama o günleri yaşayanların bunu söylemesi insafsızlıktır.”