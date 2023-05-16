Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci tura kalmasının ardından Twitter hesabından paylaştığı videoda sinirli bir şekilde masasını yumruklaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Oy sayımı sürerken sosyal medyadan "Öndeyiz" paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu, dün paylaştığı videoda ise "Buradayım be buradayım" dedikten sonra, elini yumruk yapıp kalbine vurarak "Siz de buradasınız" ifadelerini kullandı. Görüntüler, masaya eliyle vuran Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım" sözleriyle son buldu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ