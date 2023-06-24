CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya’da paralı askeri grubu Wagner'in darbe girişimine değinen Kılıçdaroğlu, SADAT’a dikkat çekti. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, "Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halk Düşmanı Hiçbir Paramiliter Yapıya İzin Vermeyeceğiz

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, "SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim.

Şimdi Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.