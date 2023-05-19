Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından, her iki taraftan da her hangi bir açıklama yapılmadı.

İKİ LİDER BU SABAH GÖRÜŞTÜ

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “ikinci tur” gündemli toplantısı Zafer Partisi’nde yapıldı. Kılıçdaroğlu, Özdağ’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. Görüşmede Türkiye’nin sorunlarını, dünya sorunlarını masaya yatırdıklarını ve değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Aynı zamanda genel başkana Millet İttifakı’nın liderlerinin görüşlerini, yaptığımız çalışmaları, ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi, Anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi olabildiğince ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdim. Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var ve olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede genel başkan arkadaşlarıyla görüşecek. Biz kendi düşüncelerimizi bütün ayrıntılarıyla genel başkana anlattık” diye konuştu.

Yenigün Haber Merkezi