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Kılıçdaroğlu Misafir Olduğu Ailede Yemeğin Etli Kısmını Çocuğa Çevirdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesinde 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayılığını kısa bir süre önce duyurmuştu.

Yemeğin etli tarafını yanındaki çocuğa doğru çeviriyor.❤️ Ülkenin nasıl yönetileceğini anladınız mı? #MİLLETinİTTİFAKI geliyor...🇹🇷 pic.twitter.com/3nEPAbhRxV

İran'da neler oluyor?

İran'da neler oluyor?

Milli İttifak'ın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun aile ziyar et i sırasında çekilen videolar sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bir evde misafir olurken, yer sofrasında yemek yerken, önündeki tabağın et kısmını yanındaki çocuğa çevirdi.