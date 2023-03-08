Milli İttifak'ın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aile ziyareti sırasında çekilen videolar sosyal medyada gündem oldu.   Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bir evde misafir olurken, yer sofrasında yemek yerken, önündeki tabağın et kısmını yanındaki çocuğa çevirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesinde 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayılığını kısa bir süre önce duyurmuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi