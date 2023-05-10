Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da gerçekleşen Millet Buluşması'nda konuştu.

Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırıya ilişkin Erzurum Valisi Okay Memiş'i isim vermeden eleştiren Kılıçdaroğlu, "Siz devletin valisisiniz! Devletin kaymakamısınız! Eğer bir partinin bürokratı gibi davranırsanız, bir parti için uğraşırsanız her birinizin hesabını soracağım" ffadelerini kullandı.

"Hiç kimse şah değil, hiç kimse padişah değil, hepimiz halkız halk!" diyen Kılıçdaroğlu, sandığa gitme çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şu şekilde: "Ayın 14'ünde bir bahar havası içinde dostlarımızla, arkadaşlarımızla, yakınlarımızla özellikle de geçen dönemde AKP'ye veya MHP'ye oy veren arkadaşınızı ikna ederek sandığa giderseniz en büyük başarıyı yakalamış olacağız."

"Hiçbir çiftçi asla zarar etmeyecek. Hakkı hukuku, adaleti teslime edeceğim."

"Size söz veriyorum, size özgürlüğü, huzuru getireceğim. Bugün bir tweet attığınızda anneniz, babanız uyarıyor; ‘Oğlum, kızım bu tweeti atma başımız belaya girer’ diye. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki en rahat Bay Kemal’i eleştireceksiniz. Kimse kılınıza bile dokunmayacak. Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğim. Gençler daha çok iş yapacağız sizinle. Kapanan tüm köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız.”

"DEVLET MEMURU GÖREVİNİ YAPACAK"

"En geç iki yıl içerisinde Suriyeli, Afgan kardeşlerimizin tamamını kendi ülkelerine yollayacağım." "Bu memlekette uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım." "Aylarca uğraştılar. Araya adam soktular, görüşmek istediler. Beşli çetelerin dışarıya götürdüğü paraların tamamını biliyorum. Son kuruşuna kadar getireceğim, 85 milyon için harcayacağım." "Devlet liyakatle, adaletle, ahlakla yönetilir. Devlet parti değildir. Parti ayrıdır, devlet ayrıdır. Devleti parti devleti hale getirdiler. Aydın Meydanı'ndan sesleniyorum: Siz devletin valisisiniz! Devletin kaymakamısınız! Eğer bir partinin bürokratı gibi davranırsanız, bir parti için uğraşırsanız her birinizin hesabını soracağım. Tabii oldukları kanunun adı, devlet memurları kanunudur. Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri var. Parti memuru gibi hareket ediyorsa devlet memuru değildir. Devlet memuru görevini yapacak. Devlet memurlarına saygım var."

"GİDECEĞİZ, OYLARIMIZI ÇALDIRMAYACAĞIZ"

"Sandıklara sahip çıkacağız. Türkiye'deki bütün sandıklara güvenin. Seçime gideceğiz. Sizler de okulların önünde bekleyeceksiniz. Orada bir de avukat olacak. Sakın, 'Oylar çalınıyor gitmesek de olur' demeyin. Gideceğiz, oylarımızı çaldırmayacağız. Biz de bekleyeceğiz. Siz de bekleyin. Kazanacağız. Hiç kimse şah değil, hiç kimse padişah değil. Hepimiz halkız." "Hiç kimse şah değil, hiç kimse padişah değil, hepimiz halkız halk"