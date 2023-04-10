CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından kilosu 30 TL olan kuru soğanı eleştirdi.

"Vatandaşın asıl gündemi bu"

Vatandaşın asıl gündemi artan gıda fiyatları olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bakınız asıl gündemimiz bu. Vatandaşın asıl gündemi bu. Biliyorlar ki çünkü ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücü artacak. Bu kadar basit. Bunları hepsi olacak" şeklinde konuştu

"Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana"

Kılıçdaroğlu eline aldığı kuru soğanı tutarak, "Bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu ya soğan. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi