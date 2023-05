Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Kılıçdaroğlu kazanırsa mükemmel bir devir-teslim töreni ile Cumhurbaşkanlığı makamını Kemal Bey, Tayyip Bey’den devralacaktır. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacaktır." dedi. 14 Mayıs seçimlerine 7 gün kaldı. Seçim güvenliği gündemdeki yerini korurken tarafların sert suçlamaları tansiyonu yükseltiyor. Peki seçim sonrası kaybeden aday nasıl bir tutum izleyecek? Merak edilen soruya Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Kılıçdaroğlu kazanırsa Erdoğan iktidarı devreder mi?" başlıklı yazısında, yanıt verdi.

"O kadar eminim"

"Nagehan Alçı olarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığından ne kadar eminsem şu yazacaklarımdan da o kadar eminim…" diyen Alçı, olası devir teslim töreninin ayrıntılarına yer vererek yazısına şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu çiftini külliyede karşılayacak" Eğer kafa kafaya giden bu seçimi Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa mükemmel bir devir-teslim töreni ile Cumhurbaşkanlığı makamını Kemal Bey, Tayyip Bey’den devralacaktır. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacaktır. Bu senaryoda Erdoğan çifti bizzat Kılıçdaroğlu çiftini Külliye’de karşılayacak ve önce çaylar içilip, sohbet edildikten sonra medya önüne iki siyasi lider çıkacaktır. Demokrasinin erdemini vurgulayan konuşmaların ardından yeni Cumhurbaşkanı, o tarihten itibaren Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır.

"Kapıya kadar eşlik edeceklerdir"

Son derece güzel geçecek bu devir teslim töreninden sonra Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri olarak bu sefer partinin kendisine tahsis ettiği makam otomobiliyle yine polis eskortları eşliğinde partisinin genel merkezine doğru yola çıkacaktır. Kemal Bey ve Selvi Hanım, bizzat kapıya kadar giderek Tayyip Bey ve Emine Hanım’a eşlik edeceklerdir."

"Dürüst ve temiz bir seçim süreci bizleri bekliyor"

Hiçbir araştırma şirketinin kimin kazanacağını bilemediğini yazan Alçı, her iki ismin de kazanabileceğini aktaran yazar, yazısını şu ifadelerle tamamladı: "Elbette şu son sürecin centilmence yaşanacağını düşünmüyorum. Taraflar maksimum oy almak için her argümanı kullanacak, her saçma popülist vaadi ifade edecek, her şeyi yapacaklardır. Hakaretler havada uçuşacaktır. Fakat seçim günü gelip çattığında sandıktaki oylar müşahitlerin huzurunda dürüst ve temiz şekilde sayılacaktır. Her seçmenin oy attığı sandıkta tüm sayım sürecinin başında olma hakkı var. Dürüst ve temiz bir seçim süreci bizleri bekliyor. Bunu da tahmin değil net bir bilgi olarak söylüyorum."