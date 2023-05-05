Kılıçdaroğlu’ndan kaset iddialarına cevap

Kılıçdaroğlu hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: ABD seyahatimle ilgili olabilir

Katıldığı canlı yayında hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye düzenlediği ziyaret sırasında çekilmiş bir kayıt olabileceğini söyledi. Kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bir dizi önlemler aldık, bunu saptayacak programlar var. Gizlimiz saklımız yok, evimizin mutfağını bile açtık" ifadelerini kullandı.14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bazı kasetlerin bulunduğu şeklinde iddialar ortaya atıldı.

ABD GEZİSİNİ İŞARET ETTİ

Dün akşam bir canlı yayına konuk olan Kılıçdaroğlu, kaset iddiaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz aylarda ABD'ye düzenlediği seyahatle ilgili bazı görüntülerin kurgulandığı bilgisini aldıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacaklarını ifade etti.

"BUNU SAPTAYACAK PROGRAMLAR VAR"

Kılıçdaroğlu, "Bunların 1 saat içinde sahte olduğu saptayacak programlar da var, bu konuda da önlem aldık. Son 10 günde böyle bir şey yapılacağı söylendi. Ek bilgi gelmedi ama ben bunu açıkladım. Seyahatimle ilgili bir şey olduğu söylendi gelen bilgi öyleydi. Devletine saygı duyan namuslu bürokratlar var. İftirayla, karalama kampanyalarıyla, bel altı vuruşlarla yapılanların yanlış olduğunu biliyorlar." dedi.

"EVİMİN MUTFAĞINI BİLE AÇTIM"

Evinin mutfağını bile açtığını söyleyen CHP lideri, "Açıklayın kardeşim, ne bilginiz var açıklayın ne olacak, biz açık insanız. Gizlimiz saklımız yok. Evimizin mutfağını bile açtık." ifadelerini kullandı.