Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sonuç bir an önce belli olsun. Biz her bir oy sayılana kadar buradayız” dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Sevgili halkım, oyumuzun yüksek olduğu yerlerde sandıklarda sürekli itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. 6 kere itiraz edilen sandık var, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye’nin iradesidir”ifadesini kullandı.

"Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın"

“İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz!” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu işin bir oldubittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın, bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun.”

Ülkenin artık belirsizliğe tahammülünün olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Milletin iradesinden korkmayın” dedi.

"Her bir oy sayılana kadar biz buradayız"

Kılıçdaroğlu, konuşmasını sonlandırıken: “Sahadaki tüm demokrasi emekçilerine sesleniyorum: Sandık ve seçim kurullarını terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi