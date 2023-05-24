Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gençlere Çağrı

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından "Benim için değil, kendiniz için geleceksiniz sandıklara gençler. 28 Mayıs, gençliğinizi geri almak için son şanstır. Bu sizin için yaşama sevinci referandumudur. Vatanını seven gelsin!" notu ile bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoda şu ifadelere yer verdi:

"Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama geleceğin için karar ver. Sana gençliğini unutturup işsiz güçsüz, parasız bırakanlar mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin. YENİGÜN HABER MERKEZİ