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Mehmet Ali Yüksel 2023 seçimlerinde CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı idi. 2015-2019 senelerinde CHP Kağıthane İlçe Başkanı olan Yüksel 2001 CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı'ydı.

Edinilen bilgiye göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP İstanbul 2'nci bölge 14'üncü sıradan milletvekili adayı da gösterilen Yüksel, "siyasi işler ve seçim propagandası" çalışmalarını yürütecek.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel 'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.