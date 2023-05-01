Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting yapacakları açıklanmıştı. Ancak son anda Kılıçdaroğlu'nun programında değişiklik yapıldı ve miting tarihi 6 Mayıs Cumartesi gününe alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili İstanbullular; Bugün İzmir'den dünyaya sesini duyuran güçlü, coşkulu, inançlı ve kararlı yüzbinlerin sesini, 6 Mayıs'ta Maltepe Miting alanında katlayarak çoğaltmaya var mısınız?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting yapacağı öğrenilmişti. Bu nedenle 7 Mayıs'ta iki liderin aynı saatlerde İstanbul'da miting yapması bekleniyordu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun programındaki değişiklikle bu durum engellendi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidiyor. Seçim çalışmaları kapsamında liderlerin miting takvimleri de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting yapacaklarını duyurmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise son anda yaptığı değişiklikle miting tarihini 6 Mayıs Cumartesi gününe aldı.