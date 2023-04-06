Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile Demokratik Sol Parti Genel Merkezi’nde görüştü.

İki lider yaptıkları ortak basın açıklamasında şunları söyledi:

Kemal KILIÇDAROĞLU- Değerli basın mensupları; DSP’nin Sayın Genel Başkanı lütfedip talebimizi kabul ettiler, bizi kabul ettiler, kendilerine ve arkadaşlarına şükran borçluyuz, teşekkür ederiz. Aynı zamanda kardeş bir parti olduğunun da bincindeyiz. Birlikte, arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’deki ekonomik durumu, yapılması gerekenleri tartıştık. Demokraside yaşadığımız olumsuzluklar konusunda karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. Türkiye’nin özellikle ekonomi konusunda yaşadığı büyük açmazlar, mutfaklardaki yangın, bu yangının söndürülmesi gerektiği konusundaki düşünceleri de Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla konuştuk ve ifade ettik düşüncelerimizi. Şundan bütün vatandaşlarımızın emin olmasını isterim; Türkiye büyük bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke, Türkiye bütün sorunlarını kendi öz gücüyle aşabilecek bir potansiyele sahip olan bir ülke. Dolaysıyla hiç kimsenin karamsarlığa kapılmasına da gerek yok. İnşallah göreceksiniz, ayın 15’inde yani 15 Mayıs’ta yeni bir Türkiye’ye uyanacağız hep beraber. Baharı göreceğiz, güzelliği göreceğiz, birlikte olmayı göreceğiz, kucaklaşmayı göreceğiz, huzuru göreceğiz, farklı düşüncelere saygıyı göreceğiz, siyasal partiler arasındaki dayanışmayı ve karşılıklı söylenen önerilerin ne kadar daha sağlıklı bir ortamda dinlendiğini göreceğiz. Bütün bunlar bizim açımızdan çok önemli. Düşüncelerimi Sayın Genel Başkanıma ve arkadaşlarına aktardım. Dediğim gibi bizi kabul ettikleri için kendilerine yürekten teşekkür ederim.

Önder AKSAKAL- Sayın Genel Başkanım, çalışma arkadaşlarınızla birlikte bu nazik ziyaretiniz için teşekkürlerimizi arz ediyorum DSP olarak. Demokrasinin en güzel tarafı, siyasi partilerin kendi aralarında diyalogların sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesidir. Öncelikle 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Seçimlerinin ülkemize, milletimize ve tabii ki tüm adaylara hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi geleneklerimize yakışır bir seçim yapılmasını temenni ediyorum. Elbette DSP olarak Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit’ten aldığımız öğreti ve birikimle; milliyetçi, vatansever, emekten yana sol politikalarımızla 100 yıllık Cumhuriyet değerleri, cumhuriyetin, Atatürk’ün ilkeleri, değerleri ve ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığımızla da doğrultulu tutarlılığımızla çalışmalarımız yürütüyoruz. DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. Türkiye’de kapısında KKTC’nin dalgalandığı tek siyasi parti DSP’dir; Kıbrıs çok önemlidir, Mavi Vatan, Ege çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran, günümüzde yaşadığımız hadiseleri dikkatle değerlendirdiğimizde en önemli özellik ise değerli arkadaşlar, küresel emperyalist yapılarla kadim Türk Devleti’nin arasında bir seçim olduğudur, bunu gözden uzak tutmamamız gerekiyor, bunu görmek gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayallerini kuranlara DSP, elbette ki Türk milletinin bu hassasiyetiyle gerekli karşılığı her zaman vermiştir, bundan sonra da vermeye devam edecektir. Ben de Sayın CHP Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı Adayımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum. Çalışma arkadaşlarına da bizlere göstermiş oldukları bu nezaket için saygılarımı sunuyorum. Sizlere de, basın mensuplarına emekleri için teşekkür ediyorum.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak açıklamanın sonunda, basın mensuplarının CHP İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıya ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

Soru- İYİ Parti İl Başkanlığına yapılan saldırının ardından bugün de CHP İstanbul İl Başkanlığına bir saldırı olduğu iddiası var. Bununla ilgili ne dersiniz?

Kemal KILIÇDAROĞLU- Arkadaşlar hiç kimse merak etmesin, kimse karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs’ta bu ilkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz, bu tür olaylar olmayacak. Olayları yaratanlar da süratle yakalanıp yargılanacaklar, kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim en büyük arzularımızdan birisi. Bu olmayacak bir daha Türkiye’de.