Kılıçdaroğlu Babala Tv'ye ne zaman çıkıyor! Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Mikrofon Açık programının bu haftaki konuğu Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Merakla beklenen programa ilgi çok fazla. Seçim öncesi vatandaşların merakla beklediği soruları cevaplayacak olan Kılıçdaroğlu'nun programının ne zaman yayınlanacağı internet üzerinden araştırılıyor. Son olarak Programın yapımcısı ve sunucusu olan Oğuzhan Uğur'dan beklenene açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

ÇEKİMLER 7 SAAT SÜRDÜ

Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimleri öncesi Mevzular Açık Mikrofon programına katıldı. Akşam saatlerinde başlayan program sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI KATILMADI

Dün akşam çekilen programa katılım bir hayli fazlaydı. Her partiden vatandaşların katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'nu zorlayacak birçok soru soruldu. Programa AK Parti'den katılım olacak mı diye merak ediliyordu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu bölüme katılım göstermeyeceklerini belirtti.

PROGRAMIN YAYINLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Uğur, merak edilen sorunun cevabını verdi. Yaptığı açıklamda, programda bir adet trol saldırısı aldığını belirtirken bunu özellikle fragmana koyacağını belirtti. Tanıtımın yarın sabah yayınlanacağını söylerken, bölümün full halinin çarşamba akşamı 21.30'da yayınlanacağını duyurdu.