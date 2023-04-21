Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Maraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da bulunan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremde hayatını kaybedenler için mezarlığa karanfil bırakıp dua ettiği sırada bir kişi "Bu, Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna ne Fatiha okutuyorsun" diye bağırdı. Mezar başındaki pek çok kişi, bağıran kişiye "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu olaydan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim."

YENİGÜN HABER MERKEZİ