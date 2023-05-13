Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kaydetti:

"Dün yine büyük bir tuhaflık ile karşı karşıya kaldık. Türkiye’nin tüm kanalları Erdoğan tarafından gasp edildi. Bir kişi karar verdi ve sizler televizyonlarınızdan oldunuz. Dünkü fotoğraf bir ülkede demokrasi olmayınca o ülkenin düşeceği halleri çok iyi gösteriyordu. Fotoğraf bu. Çok net konuşayım. Medyayı önümde asker gibi hizaladığım, tüm kanalların yayına zorlandığı bir görüntü benim zamanımda asla ve asla olmayacak. Hızlı reformlar yapacağız bu konuda ve bu reformları iktidar kendi başına yapmayacak. Öyle yaparsak sonuç aynı olur. Medyanın tüm paydaşları bir araya gelecek ve bu medya rezaletini sonsuza kadar çözecek. Net etik kurallar. Net kanunlar olacak.

Gelelim yaşadığımız seçim sürecine. Bu süreçte çok mutlu olduğum şeyler oldu ama biraz içimde ukde kalan bir iki şey de oldu. Çok mutlu oldum. Çünkü, büyük bir sevgiyle tüm Türkiye’yi kilitledik. Bunu ben değil, siz yaptınız sevgili halkım. Bizim gibi düşünen veya düşünmeyen herkese kalbimizi açtık. Sevgiye boğduk ülkeyi. Saray ülkesinde bu olurken bunu başarmış olmanızın ne kadar muhteşem bir şey olduğunu anlatmaya gerek yok herhalde.

Üzüldüğüm şeye gelince. Belki de içimde ukde kalan tek şey kadınların giyim kuşamı konusundaki kanunu çıkaramamış olmamızdır. Erdoğan önce meseleyi sulandırdı. Sonra sıvıştı. Kadınları yine yarı yolda bıraktı. Neyse, seçimden sonra yapmak bize nasip olacak inşallah. Sevgili genç kadınlar. Özellikle mütedeyyin kız evlatlarım. Kız kardeşliğiniz daim olsun istiyorum. Siyasetin elinin sonsuza kadar giyim kuşamınızdan çekilmesini istiyorum. Gençlerin arasında esen barış rüzgarlarını kurumsallaştırmak istiyorum. En çok keyif alacağım şey, kadınların sahiplendirilmesinden bahsedilen bir terör örgütü partisinin AK Parti eliyle meclise sokulmuş kadroların önünde bunu yapmak olacaktır. Onların yüzüne baka baka haykıracağız. Bu kızlara asla dokunamayacaksınız. Onların özgürlüklerini asla alamayacaksınız.

Gelelim seçim sonrasına. Aylardır vizyonumuzu,projelerimizi, bulacağımız parayı, coşturacağımız ekonomiyi, uçuracağımız borsayı, ucuzlatacağımız gıdayı anlattık. Bunların hepsi çok önemli projeler, ancak tüm bunların tek bir esası, tek bir temeli var. Bu esas olmadan anlattıklarımızın hiç biri olamıyor. O esas, demokrasidir. Yani tüm özgürlüklerimizidir.

Sevgili yurttaşlarım, Bay Kemal'in en çılgın projesi, demokrasiyi bu ülkeye geri getirmek olacak. Demokrasiye dönüş hikayemiz bütün dünyayı heyecana boğacak ve demokrasi mücadelemiz belki de dünyaya yapacağımız en asil ihracat olacak. Herkes Türkiye vakasından bahsedecek. Herkes Türkiye olmak isteyecek. Adalete inanıyorsanız, demokrasiye inanıyorsanız, insan haklarına inanıyorsanız, uyuma, sevgiye inanıyorsanız o zaman Bay Kemal ile sonuna kadar yürümekten başka seçeneğiniz yok demektir. İlk turda dünyayı değiştirelim. Yaşasın demokrasi. Yaşasın sevgi. Yaşasın aşk. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Sen çok yaşa Türkiye'm. Kalın sağlıcakla."

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