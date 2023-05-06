Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Sevgili halkım, sevgili gençler. ‘Millet İttifakı Batı yanlısı’ iftirasında bulunuyorlar. Onlar konuşadursunlar. Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler batıyı, doğuyu ne kadar umursuyormuşum. Ben Doğu-Batı diye ayırmam. Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje, Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir. Türkiye’nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu.

Tarihi ipek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye’yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi ipek yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak.

Şimdi düşünün, Türkiye’den Gürbulak ve Kapıköy’den çıkarak, İran’da Tebriz ve Tahran’ı, Türkmenistan’da Aşkabat’ı, Özbekistan’da Taşkent’i ve Kazakistan’da da Almatı’yı geçerek Çin’e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak ve Çin’in koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak.

Sevgili halkım bugün uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde doksanı deniz yoluyla yapılıyor.Bu proje denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı Türkiye limanlarıyla buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak." şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ