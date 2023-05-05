Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kaydetti:

"Sevgili halkım. Kısa, net bir video daha. Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri, barkları viranedir. Borca sürüklenmişlerdir. Ben bu haksızlığa seyirci kalamam. Ben rakam insanıyım. Rakama bakarım, kararı veririm. 2012 yılında en düşük memur maaşı asgari ücretin iki buçuk katıydı. Şu anda bu oran 1.4'lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin iki buçuk katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam en düşük memur maaşı net 21 bin 265 Lira seviyesinde olacak.

Sevgili memur kardeşlerim, Bay Kemal hayatının yirmi yedi buçuk yılını devlette geçirdi. Memurlara baharı getirecek birisi varsa inanın bana o da Bay Kemal’dir. Şunu da ekleyeyim. Memurlarımızın tek sorunu maaş da değil. Birçok sorunla cebelleşiyor, boğuşuyorlar. Hepsini biliyorum. Mesela polislerin çalışma saatleri günde 12-13 saati, ayda 240-250 saati buluyor. Polis intiharlarının arkasında yatan sebeplerden biri de bu. 1 milyon 200 bin öğretmenimiz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı emanet ettiğimiz kıymetlilerimiz. Kalabalık sınıflardan, okullarda hijyen sorununa ve malzeme sıkıntısına kadar pek çok imkansızlıklar içerisinde görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Bugün Denizli mitingimizde de söyledim. 15 Mayıs’tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacağız. Atama bekleyen 100 bin öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız. Tüm öğretmenler kadrolu olacak. Daha neler yapacak bu Bay Kemal neler. Bekleyin, görün.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ