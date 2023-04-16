Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle...

Kendini Bilmek Sıradan Bir Olay Değildir

"Ramazan ayı her birimizin tek tek vicdan sorgulaması yapması gereken bir aydır. Ramazan ayında manevi dünyamızı zenginleştiririz. Ramazan ayında, barışmayı, dost olmayı, kucaklaşmayı her zaman arzu eder ve bunu büyütmeye çalışırız. Ramazan ayında aynı zamanda vicdan sahibi olmayı, herhangi bir vatandaşa kucak açmayı, onun yoksulluğunu gidermeyi, acılarını paylaşmayı biliriz ve o çerçevede hareket ederiz. Yunus Emre der ki; İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır. O zaman sorumuz şu? Kendini bilmek ne demektir? Kendini bilmek adaletli olmak demektir. Kendini bilmek siyasette kendini topluma adamak demektir. Kendini bilmek eğer bir vatandaş bir akşam evinde aç kalıyorsa 85 milyonun aç kaldığını bilmektir. Kendini bilmek aynı zamanda direksiyon sallayıp 16 milyonun taşınması için çaba harcayan şoför dostlarına, onlara kıcak açmak ve onların sorunlarına kilitlenmek ve o sorunları çözmek demektir. O nedenle kendini bilmek sıradan bir olay değildir."

Adaleti Bu Ülkeye Mutlaka Getireceğim

"Siz servis aracına yüzde 8 KDV ama diğer ulaşım araçlarına yüzde 18 KDV uygularsanız burada bir adaletsizlik var demektir. O zaman biz adaletsizliği kaldırmak ve bu ülkeye adaleti getirmek için mücadele edeceğiz. Bu ülkeye adaleti getirmek için mücadele edeceğiz. Eğer siz yatına binip bütün denizlerde keyifle gezmeye çalışan herhangi bir vatandaşımıza KDV’siz ÖTV’siz akaryakıt veriyorsunuz ama traktörünü kullanana, günün 24 saati direksiyon sallayanlara eğer yüzde 18’den KDV-ÖTV uyguluyorsanız burada bir haksızlık var demektir. Devleti yönetenlerin adil olması lazım. Memursanız emekli ikramiyeniz var, işçiyseniz kıdem tazminatı hakkınız var. Esnafın hava parası var. Direksiyon sallayan şoförlerin ne hakkı var? Plaka değerlendiği andan itibaren onlara hakkının verilmesi lazım. Dolayısıyla kamyonlar için, tırlar için, otobüsler için plaka sınırlaması getirilmesi lazım. Her önüne gelen tır, otobüs alırsa o zaman ne olacak. İnsanlar gelir elde edemeyecek. Gelir elde edenler de zarar etmeye başlayacak. Hiç endişe etmeyin. Adaleti bu ülkeye mutlaka getireceğim. Bana oy vermeseniz bile size hakkınızı teslim edeceğim."

YENİGÜN HABER MERKEZİ