Kendiyle uzun ve derin bir hesaplaşmaya giren bir adamın hikayesinin anlatıldığı, Rıza Kocaoğlu’nun unutulmayacak performansıyla Kibritin Ucunda 12 Nisan, 19 Nisan ve 25 Nisan’da Zorlu PSM %100 Studio’da!

Geçmişin gölgesinde bir adam, kafasında engel olamadığı sesler…

Zorlu PSM’nin 10. Sezonunda sahnelere kazandırdığı, Rıza Kocaoğlu’nun etkileyici performansı ve sahnelenmesiyle tiyatroseverler tarafından ilgiyle takip edilen Kibritin Ucunda, Nisan ayında da gösterimlerine devam ediyor. Rıza Kocaoğlu’nun otuzlarının başında başarı hırsının, çocukluğunun ve küçük bir felaket sonrası ziyarete gelen geçmişinin gölgesinde, kendiyle derin bir hesaplaşmaya giren ve her şeyini kaybettiğini düşünen bir plaza çalışanını canlandırdığı oyunda, kafasının içinden gelen seslere engel olmayı bıraktığı an kendi iç hesaplaşmasını yaşayan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Kibritin Ucunda’nın 12 Nisan, 19 Nisan ve 25 Nisan gösterimleri passo.com.tr’de satışta.

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