ATV'de ekrana gelen ve en çok izlenen bilgi yarışmasında dün akşam heyecanlı anlar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam sorulan soru internet üzerinden binlerce vatandaş tarafından aratıldı. İşte o soru ve cevabı...

SORU: Hangi ilin Kıbrıscık adında bir ilçesi vardır?

A: MERSİN

B:BOLU

C: HATAY

D: BİLECİK

KIBRISCIK NASIL Bİ YER?

Çevresi tamamen ormanlık olan ve Orman İşletmesince koruma altında olan gölde kamp yapmak için çok güzel yerler vardır. Gölde çok sayıda yaban ördeği olmasından dolayı avcıların çok uğradığı bir yerdir. Kıbrısçık İlçesi, Bolu'ya 65 km. uzaklıkta olup, yolu asfalttır.



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