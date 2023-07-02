Seneler öncesiydi…

Uzun seneler önce… 

KIBRIS konusu yine

Gündemin birinci maddesiydi…

Rum kesimi, uzlaşı için

Belli bir miktar toprak ve

Bazı ciddi TAVİZLER vermemizi

İstiyor, Batı da bermutat 

Bunu destekliyordu…

O günlerde, kamuoyunda kısaca 

“Ver, kurtul!” diye adlandırılan

Bir felsefe çıktı ortaya… 

Bu felsefenin savunucularından

Bir entelektüel kişiye, 

Ciddi bir ortamda,

Ancak bireysel olarak,

Taviz, mesela toprak verirsek, 

Sorun çözülecek mi?

Diye sordum. Güldü ve 

Muhtemelen çözülmeyecek

Cevabını verdi… 

HAYRETLER içinde kalmıştım… 

* *

Başkan Erdoğan, “Müzakere

Masasına geri dönülecekse,

Bunun yolu KKTC’nin 

Tanınmasından geçmektedir,

Dedi, birkaç gün önce; elbette

Ilımlı ve barışçıl bir üslupla…  

* *

Bizler DEMOKRASİYİ 

Yumuşaklık diye yorumladık

Son dönemlerde…

Oysa demokrasi,

Bizatihi bir KUVVET üretme

Mekanizmasıdır. 

Yegane fark, demokrasinin 

Bu kuvveti, kendine özgü

Bir biçimde üretmesidir.

Masa başı ENTRİKALARINA

Taviz verme dönemi 

Artık geride kalıyor...

Görüyoruz ki Türk demokrasisi

Artık kuvvet üretiyor.

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