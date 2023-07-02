Seneler öncesiydi…
Uzun seneler önce…
KIBRIS konusu yine
Gündemin birinci maddesiydi…
Rum kesimi, uzlaşı için
Belli bir miktar toprak ve
Bazı ciddi TAVİZLER vermemizi
İstiyor, Batı da bermutat
Bunu destekliyordu…
O günlerde, kamuoyunda kısaca
“Ver, kurtul!” diye adlandırılan
Bir felsefe çıktı ortaya…
Bu felsefenin savunucularından
Bir entelektüel kişiye,
Ciddi bir ortamda,
Ancak bireysel olarak,
“Taviz, mesela toprak verirsek,
Sorun çözülecek mi?”
Diye sordum. Güldü ve
“Muhtemelen çözülmeyecek”
Cevabını verdi…
HAYRETLER içinde kalmıştım…
* *
Başkan Erdoğan, “Müzakere
Masasına geri dönülecekse,
Bunun yolu KKTC’nin
Tanınmasından geçmektedir,”
Dedi, birkaç gün önce; elbette
Ilımlı ve barışçıl bir üslupla…
* *
Bizler DEMOKRASİYİ
Yumuşaklık diye yorumladık
Son dönemlerde…
Oysa demokrasi,
Bizatihi bir KUVVET üretme
Mekanizmasıdır.
Yegane fark, demokrasinin
Bu kuvveti, kendine özgü
Bir biçimde üretmesidir.
Masa başı ENTRİKALARINA
Taviz verme dönemi
Artık geride kalıyor...
Görüyoruz ki Türk demokrasisi
Artık kuvvet üretiyor.
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