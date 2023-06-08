Koreli otomobil üreticisi Kia'nın yeni bir elektrikli amiral gemisi var: EV9 yıl sonunda piyasaya sürülecek. E-SUV, geçen yıl Avrupa'da "Yılın Otomobili" seçilen Kia EV6'nın başarı öyküsünü devam ettirmelidir . EV6, Korelilerin 2023'ün sonunda başarılı elektrikli arabalarıyla birlikte piyasaya sürecekleri EV9 için çıtayı yükseltiyor.

Henüz herhangi bir fiyat açıklamıyorlar, ancak şimdiden belli oldu: Beş metre uzunluğunda ve 1,75 metre yüksekliğindeki güçlü SUV, 800 volt teknolojisi ve Hyundai-Kia grubunun en son pil teknolojisi ile markanın yeni amiral gemisi olacak.

Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı

Her modelde geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir şekilde üretilmiş malzemelerin artan kullanımını kullanan Korelilerin yeni eko-yönelimini temsil ediyor. Örneğin deri, gelecekte demode olacak. Stromer ayrıca dijital dikiz aynaları gibi yüksek teknoloji özelliklerine sahip. Araç anahtarı akıllı telefona kaydedilebilir ve iş arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşılabilir.Tek bir düğmeye basarak, araba tam otomatik olarak, uzunlamasına veya çapraz olarak park eder. Teknik olarak büyük SUV, EV6 ile aynı platforma dayanıyor, görsel olarak mevcut marka görünümünü daha da ileriye taşıyor.

İstenirse orta koltuklar klimalı, döndürülebilir ve hatta yatar koltuk olarak da sipariş edilebilir.

İlk bakışta baltayla oyulmuş gibi görünüyor, dik bir arka kısmı ve sadece hafif eğimli bir çatısı var. Tasarımcıların model olarak bir kutu alıp önüne devasa bir kaput koyduğunu düşünebiliriz. Ama tüm oranlar doğru. Ve bu nedenle, beş metre sınıfındaki diğer bazı SUV'lar kadar çevreyi tehdit etmiyor gibi görünüyor.

Kia ağırlıklı olarak ABD'ye EV9 ile hizmet veriyor

Bu kalibredeki arabalar artık Almanya'da ikincil bir rol oynuyor. Ancak Kia, ABD veya Çin gibi prestijin büyüklükle ifade edildiği ülkelere de hizmet veriyor. EV9'un standart olarak arkada iki ilave koltukla teslim edilmesi, hedef kitleyi Stellantis markaları veya Mercedes EQV/E-Vito gibi elektrikli kamyonetlere geniş bir alternatif arayan aileleri de kapsayacak şekilde genişletiyor.

Büyük dingil mesafesi, kısa gövde çıkıntıları, büyük bagaj - Hyundai modelleri Ioniq 5 ve 6 veya Kia EV6'nın zaten temel aldığı esnek E-GMP platformu, geliştiricilere ve tasarımcılara çok fazla özgürlük veriyor. Tüm Kia modellerindeki en büyük akü artık akslar arasındaki çarpmaya karşı güvenli alana sığmaktadır. Neredeyse 100 kWh olan pil, önceki depolamaya göre daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve 240 kW ile şarj oluyor. En iyi durumda, hızlı şarj cihazında 15 dakikalık bir mola, 21 inçlik tekerleklerin altında 240 kilometre daha kat etmek için yeterli olacaktır.

Ve Ionity'de durursanız, bir ücret kartına ihtiyacınız yoktur. Plug & Charge ile araç ve şarj istasyonu da bu şekilde iletişim kurar ve şarj işlemi otomatik olarak başlar.

Başlamak için iki performans varyantı

Tesla Model X, BMW iX veya Volvo EX90 rekabetinin aksine, Koreliler maksimum performansa değil, makul menzillere güveniyor. Modelin başlangıcında iki versiyon sunulacak: 204 hp arkadan itişli ve 384 hp dört tekerlekten çekişli model. Bu, Stromer'ı tek bir şarjla 541 kilometre oluşturmalıdır.

Araç çift yönlü şarj için tasarlandığından, elektrik gerekirse diğer yönde de akabilir ve örneğin evsel devreye beslenebilir. Harici elektrikli cihazları da arkadaki bir soket aracılığıyla çalıştırabilirsiniz. Kamp alanında elektrikli ızgara veya mobil çadır ısıtıcısı için 3,6 kW kolayca yeterlidir. E-bisikletlerinizi yolda veya hatta bir karavanda seyahat eden bir elektrikli motosikleti şarj edebilirsiniz. Sonuçta, Stromer 2,5 ton çekebilir.

Seviye 3 otonom sürüş lidarı

Talep üzerine araç, yalnızca olağan radar sensörleri ve kameralarla değil aynı zamanda lidar sensörleriyle de teslim edilebilir. Lazer kullanarak sürekli olarak yolu ve çevreyi engeller için tararlar. Bu verilerden yazılım, otomobilin etrafındaki 360 derecelik bir görüşü hesaplar ve 3. seviyeye göre otonom sürüş sağlar. Pahalı teknolojiye kaç müşterinin davrandığı görülecektir.

Düz zemin konsepti mekan kullanımında da avantajları beraberinde getiriyor. Araba içeriden daha yüksek, yani ikinci sırada ve hatta arkada biraz daha yüksekte oturuyorsunuz. İstenirse orta koltuklar klimalı ve ısıtmalı olabilir, döndürülebilir ve hatta yatar koltuk olarak sipariş edilebilir. Alternatif olarak, bölümler halinde hareket ettirilebilen geleneksel bir üç kişilik koltuk vardır. Açıkça düzenlenmiş kokpitte, üç düz ekran tek bir ekranda birleşiyor. Sonbahardaki sürüş sunumu, kontrol çubuğu, düğmeler ve dokunmatik ekran kombinasyonunun pratikte çalışıp çalışmadığını gösterecek.