KGM 3 Bin İşçi Alımı Başvuru Sonuçları Bekleniyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) 3 bin işçi alımına ilişkin başvuru sonuçları merak konusu oldu. İşKUR üzerinden 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların sonrasında adaylar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. Bu süreçte KGM'nin resmi internet sitesi başvuru sonuçlarının duyurulacağı platform olarak belirtildi.

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KGM tarafından 3 bin işçi alımına ilişkin detaylar kura çekimi ile birlikte daha da belirginleşecek. Kura çekimine yönelik duyuru yapıldı ve çekimin 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

Kura sonuçları noter onayından sonra KGM'nin resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacak.

Alınacak Meslek Grupları Neler?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınacak işçi kadrolarında birçok farklı meslek grubu bulunuyor. Bu gruplar arasında Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı ve daha birçok farklı meslek grubu bulunmaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün toplamda 3000 personel alacağı bu işçi alımında geniş bir yelpazede meslek gruplarına yer verilecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek asıl ve yedek adaylar, belirlenen tarihlerde KGM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak sonuçlarla işe alınacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3000 sürekli işçi alımını duyurmuştu. İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linki ile başvurular alınmış ve çeşitli iller ve meslekler için adaylar başvurularını gerçekleştirmişti.

Yayınlanan duyuruda ayrıca, işe alınacak sürekli işçilerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek adayın sınava tabi tutulmaksızın KGM tarafından doğrudan noter kurası ile belirleneceği belirtildi.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacak. Kura sonuçlarının 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde noter huzurunda belirleneceği ve sonuçların noter onayından sonra KGM'nin resmi internet adresinde ilan edileceği bildirildi.

KGM tarafından alınacak meslek gruplarından bazıları şöyle: Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı ve daha pek çok farklı meslek grubu yer alıyor. İşte, KGM'nin resmi sitesinde yer alan ve adayların merakla beklediği 3 bin işçi alımı sonuçları hakkında tüm detaylar.

Yenigün Haber Merkezi