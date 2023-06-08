Yunanistan Başkonsolosluğu Basın Ateşesi Yorgo Mamalos ile konseyin Yunanistan temsilcisi Anna Andreou İstanbul Ofisi'ni ziyaret ederken, iki ülke basınının iş birliği ve dayanışması adına ilk adımlar da atıldı.

GUSSMAN DA KONUKTU

Rusya’nın resmî devlet haber ajansı İTAR-TASS'ın genel müdür vekili ve Rus Medya Konseyi Başkan Yardımcısı Mihail Gussman da İstanbul Ofisi'nde konuk oldu.

PROJELER KONUŞULDU

Birlikte öğle yemeği yiyen Türk ve Rus gazeteciler, ortak yapılacak projelere ilişkin görüş alış verişlerinde bulundu.

Toplantıya KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile Genel Başkan Yardımcısı Kahraman Halisçelik. Yönetim Kurulu Üyeleri Nalan Yazgan ile Hayati Arıgan, Yaygın Medya Meclisi Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldırım ve Dış Medya Meclis Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın katıldı. Genel Başkan Dim, "Konseyimize yabancı misyon ve yabancı medyanın ilgisi gurur verici. Bu ilişkileri ülkemizin kamu diplomasisi için seferber edeceğiz. Projelerimizi gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. Katkı sağlayan üyelerimize çok teşekkür ederim" dedi.