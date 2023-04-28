eynesyen ekonomi, özellikle ekonomideki toplam talebin önemini vurgular. Keynes'e göre, ekonomik durgunluklar ve işsizlik genellikle toplam talepteki düşüşlerden kaynaklanır. Bu nedenle, Keynes genellikle hükümet müdahalesini ve genişleyici maliye politikasını savunur, özellikle de ekonomi bir durgunluk veya depresyon yaşadığında. Keynes'e göre, hükümet harcamaları ekonomik aktiviteyi canlandırabilir ve işsizliği azaltabilir.

Keynesyen ekonomi politikalarının örnekleri şunları içerir:

Genişleyici Maliye Politikası: Keynesyen ekonomi, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için daha fazla harcama yapması veya vergileri düşürmesi gerektiğini savunur. Bu, toplam talebi artırır, ekonomik aktiviteyi canlandırır ve işsizliği azaltır. Kamu Yatırımları: Keynes, özellikle ekonomi durgun olduğunda hükümetin altyapı projeleri gibi kamu yatırımlarını artırması gerektiğini savunmuştur. Bu, hem kısa vadede işleri yaratır hem de uzun vadede ekonominin verimliliğini ve büyüme potansiyelini artırır. Otomatik Denkleştiriciler: Keynesyen ekonomi, vergi ve transfer ödemeleri gibi otomatik denkleştiricilerin önemini vurgular. Bu politikalar, ekonomi durgun olduğunda otomatik olarak genişler ve ekonomi aşırı ısındığında otomatik olarak daralır, bu da ekonomiyi istikrarlı hale getirir. Para politikası ve maliye politikası arasındaki temel farklar nelerdir? Aktif İstihdam Politikaları: Keynes, hükümetin işsizliği azaltmak için aktif politikalar uygulaması gerektiğini savunmuştur. Bu, iş eğitimi programları, kamu hizmeti işleri ve diğer istihdam teşviklerini içerebilir.

Keynesyen ekonomi, 20. yüzyılın ikinci yarısında ekonomik politikada etkili oldu ve hala birçok hükümet ve merkez bankası tarafından benimseniyor.