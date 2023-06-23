Tarihi esere restorasyon yapılırken zarar verilmesi, aslına uygun korunarak düzeltilmemesi hep haber başlıkları ile önümüze gelir. Tarihi binalara, evlere baktığımda sanki dile gelip, oralarda ne hatıralar biriktirdiklerini anlatacaklarmış gibi gelir. Eee böyle düşünürken, tarihi eser bir yapı zarar gördü haberi ile karşılaşınca içim acıyor.

İstanbul’da birçok tarihi yapı restore edildi ve edilmeye devam ediyor. Bu restorasyonlarla topluma kazandırılan eserlerden biride Ortaköy’deki Tarihi Kethüda Hüsrev Hamamı.

16. yy'da Kethüda Hüsrev tarafından yaptırılan çifte hamam, Mimar Sinan'ın eserlerinden biridir. Beşiktaş Kültür Merkezi’nin etkinlik ve davet mekanı olarak kullanılmak üzere düzenlendi. Ve biz sanatçıların ve sanat izleyicisinin göz bebeği haline dönüştü.

Kethüda Hüsrev Hamamı’nın muhteşem mimarisi ile sanatın yolu birleşince sergiler bir başka boyuta taşınıyor.

Bu hafta Kethüda Hüsrev Hamamı, küratörlüğü Corvo Art Gallery kurucusu Nilüfer Eriş tarafından yürütülen muhteşem bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sema Boyancı’nın kişisel sergisi İstanbullu sanat izleyicisiyle buluştu. Boyancı’nın farklı dönemlerini temsil eden 65 eserin yer aldığı sergide; gravürler, karışık teknik, tuval ve cam altı yağlı boya eserler yer almakta.

Bence bayram tatili başlamadan, 25 Haziran 2023 tarihine kadar İstanbul’daysanız sergiyi ziyaret edin derim.

Sevdiklerinizle keyifli bir bayram geçirmenizi diliyorum.