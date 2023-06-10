Beşiktaş Belediyesi Kethüda Hüsrev Hamamı 20 – 25 Haziran 2023 tarihleri arasında Sema Boyancı Kişisel Sergisi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sergi açılışı 20 Haziran 2023 Salı günü 17:00 – 19:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Küratörlüğü Corvo Art Gallery kurucusu Nilüfer Eriş tarafından yürütülen sergide, sanatçının çeşitli dönemlere ait farklı teknikler ile yapılmış 65 eseri sanat izleyicisiyle buluşacak.

2019 yılında Kuzguncuk-İMOGA ART SPACE'de açılan, "Estetik & İçgüdü" temalı; tuval & cam üzeri yağlı boya resimler serginin büyük bölümünü oluşturacak. Ayrıca çeşitli dönemlerden gravürler, son dönem "GÖÇ" temalı karışık teknik çalışmalar izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sanatçı Boyancı, kişisel sergisi hakkındaki düşüncelerini:

“"Estetik & İçgüdü" resimleri "Dünyayı güzellik kurtaracak" mottosundan hareketle ortaya çıkmıştır. Her insan, insan olmanın doğası gereği, -güzellik algısı, arayışı- özelliğiyle dünyaya gelir düşüncesindeyim. İlerleyen zaman içinde yaşadığı ortam, aldığı eğitim ve ruhsal-görsel birikimiyle, estetik algı düzeyini ya yok eder, ya da geliştirir. Bu güzeli arayış düzeyini kimliğiyle bütünleştirerek, yaşamın içindeki davranışlarıyla ortaya koyar.

Birkaç yıl önce; Ortadoğu ülkelerine yağdırılan bombalardan kaçarak, binlerce masum insan, ülkemizin üzerinden, hayatta kalma içgüdüsüyle Avrupa ülkelerine ölümüne göçler yaşamışlardır. Bu yüzyılın trajedisidir. Evlerimizdeki güvenli odalarımızdan, bu büyük trajediyi içimiz kanayarak aylar boyu izledik. Egenin derin denizlerinde hayatını kaybeden bebelerin, kadınların, babaların, çocukların cesetleri, patikleri, emzikleri, giysileri sahillerimize vurdu. Sergimin bir bölümü bu trajik "GÖÇ" temalı resimlerden oluşmaktadır.” sözleriyle ifade etti.

Sema Boyancı Kişisel Sergisi, 25 Haziran 2023 tarihine kadar Beşiktaş Belediyesi Kethüda Hüsrev Hamamı’nda ziyaret edilebilir.

Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi

Adres: Muallim Naci Cad. No: 39 Ortaköy Beşiktaş İstanbul

Pazartesi günleri hariç her gün saat 10:00 – 18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.