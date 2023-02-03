Kardeşlerim ; Muhalefet , muhalefetliğini doğru yapsaydı , belki de bizim eleştiri yapmamıza gerek kalmazdı.

Bir Türk vatandaşı olarak , muhalefeti de iktidarı da eleştirme hakkımız olduğunun bilinci içerisinde , bazı olumsuz ve yanlışları söylemem , hem iktidarın kendisine çekidüzen vermesini sağlayacak, hem de muhalefet görevini yapmamasının hatasını anlayacaktır.

02.02.2023 yazımda muhalefetin mutabakat metninde ki, iki maddenin ateşle oynamakla farkı olmadığını yazdım.

Şimdi ise 20 yıl AKP dönemindeki istemeyerek de olsa yapılan yanlışları yazmak durumundayım.

Başta en büyük hata din bağlamda FETÖ ihaneti! Türkiye'nin can damarı olan tarım politikası , açılım süreci ve göçmenler. Tabi devlet politikası diye bir şey var, gerekli olduğundan mı bilemeyiz , ama bir şey var ki tamiri uzun zaman alacak tahribatlar..

Bunlardan ders çıkarıp , aynı hatayı yapmamak gerekir.

Bu iktidarın o kadar güzel yatırım projeleri vardı ki , anlatmakla bitmez. aşağı yukarı hepsini yaptı , yapmaya da devam ediyor. İnkar etmemek gerekir.

Bu tarikatlara , cemaatlere kesinlikle izin vermemesi ve Diyanet İşlerini devreye sokması gerekmektedir.

İlahiyat mezunlarından ilk 1000'e giren kardeşlerimize ,devlet burslu matematik, fizik , tarih ve geometri dersleri verdirerek , İslamı doğru anlatmalarını ( hurafe şeylerden arındırılarak) sağlanmalıdır. Kuran-ı Kerim ayetlerinden buluşlar (ilim , bilim ) üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Türkçe harfler ve Türk dil olarak olmalıdır...

Sayın Cumhurbaşkanımızın dış devletlerdeki saygınlığı ve kararlılığı muhteşem. Dosta güven , düşmana korku salıyor.

Gece gündüz çalışması , her yerde bulunması , hitabı , mekanizmanın çalışmasına vesile oluyor. Maşallah..

Buna aziz milletimiz karar verecektir..

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Böyle olmamalı...

Bir parti düşünün ki , gelene menfaatçi , gidene hain , aynı fikri savunmayana FETÖ’cü, başka partiden gelene provokatör, telefon ile yetkililere ulaşamama , tepeden bakma.. Bu mu particilik ? Giden gider , kalan sağlar bizimdir mantığı ile hareket ederseniz yanınızda kimseyi bulamazsınız.

Bu kopuşlar parti ideallerini de bırakmış olarak algılanmamalı , sadece sessiz protestodur... İnşallah sandıkta bu ezberlerini ( protestolarını ) bozarlar. Bozmaları da erdemdir, Türkiye'nin buna ihtiyacı var.. "Keskin sirke , küpüne zarar verir " sözünü unutmamak gerekir.

Sevgi ve Saygılarımla,

Kalın sağlıklı.