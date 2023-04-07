Cumhurbaşkanı seçiminde 14 Mayıs’ta yapılacak ilk tur oylamasında, adaylardan birinin seçilebilmesi için, geçerli oyların yarısından bir fazlasını alması gerekiyor. Bunun olmaması halinde ilk turda en çok oyu alan iki aday, seçimin ikinci turuna katılmaya hak kazanacak. YSK’nın belirlediği takvime göre ikinci tur oylama 28 Mayıs’ta yapılacak ve bu turda en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

İŞTE YSK’NIN GÜN GÜN SEÇİM TAKVİMİ

YSK’nın açıkladığı takvimde uygulanacak önemli başlıklar ve tarihleri şöyle:

7 Nisan Cuma İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin süre saat 17.00’de son bulacak. Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanması süreci sona erecek.

8 Nisan Cumartesi İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

9 Nisan Pazar Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK’ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etme süresi 17.00’de sona erecek. YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvuru süresi de aynı saatte son bulacak ve il seçim kurulları bağımsız milletvekili adaylarını YSK’ya bildirecek.

10 Nisan Pazartesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.

11 Nisan Salı YSK tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi parti genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanması istenilecek. Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar hakkındaki eksiklikler Resmi Gazete’de ve “www.ysk.gov.tr” adresinden duyurulacak.

12 Nisan Çarşamba Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurtdışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri Türkiye saati ile 08.00’de “www.ysk.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

14 Nisan Cuma Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamaları için verilen süre ile bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri için belirlenen süre sona erecek.

15 Nisan Cumartesi YSK tarafından milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemleri tamamlanacak ve bu listeler ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı yapılacak ve söz konusu listelere karşı il seçim kurulları ve YSK’ya yapılacak itirazlar ile incelenmesine başlanılacak.

16 Nisan Pazar Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 15.00’te sona erecek ve saat 23.59’a kadar itirazlar incelenerek karara bağlanacak.

17 Nisan Pazartesi İl seçim kurullarının, geçici aday listelerinde adaylarla ilgili tespit ettikleri noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere YSK’ya bildirilecek.

18 Nisan Salı Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00’de kura çekilecek.

19 Nisan Çarşamba Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından tüm seçim çevreleri ile yurtdışı ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı yapılacak ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanacak. Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilecek. Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak YSK’ya bildirilmesine ilişkin süre sona erecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek. Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

20 Nisan Perşembe Yurtdışı ilçe seçim kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılacak.

21 Nisan Cuma İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri belirlenerek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulacak.

23 Nisan Pazar Yurtiçi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesi süreci sona erecek.

24 Nisan Pazartesi Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilan ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmeleri sürecine ilişkin süre sona erecek. Yurtiçi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanacak.

25 Nisan Salı Aynı ilan ve reklam yerleri için birden fazla cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti ve bağımsız adayın talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde saat 11.00’de kura çekilecek. İlçe seçim kurullarınca, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri ile süresi belirlenerek saat 16.00’da ilan edilecek.

26 Nisan Çarşamba Cumhurbaşkanı adayları ile seçime katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) temsilcilerinin YSK’ya bildirilmesi için belirlenen süre sona erecek. Yurtiçi sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlere ilişkin başvuru süreci başlayacak.

27 Nisan Perşembe Gümrük kapıları ile yurtdışında oy verme işlemi başlayacak. Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

28 Nisan Cuma İlçe seçim kurullarınca miting alanları belirlenerek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

30 Nisan Pazar Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmeleri için belirlenen süre sona erecek.

1 Mayıs Pazartesi Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulunca saat 11.00’de kura çekilecek ve saat 16.00’da ilan edilecek. Bağımsız adaylar için belirlenen gün ve miting alanına birden fazla başvuru olması durumunda ilçe seçim kurulunca saat 16.00’da kura çekilecek.

2 Mayıs Salı Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılacak.

3 Mayıs Çarşamba Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresine görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına teslimi tamamlanacak.

4 Mayıs Perşembe Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

7 Mayıs Pazar Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılacak.

8 Mayıs Pazartesi Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi sona erecek. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

9 Mayıs Salı Yurtdışında oy verme işlemi sona erecek. Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.

13 Mayıs Cumartesi Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs Pazar Oy verme günü. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59’a kadar ilan edilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde

28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek

15 Mayıs Pazartesi İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00’de sona erecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00’de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

16 Mayıs Salı İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00’de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs Çarşamba İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek.

19 Mayıs Cuma YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

20 Mayıs Cumartesi Gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme işlemi başlayacak.

21 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve TRT temsilcisinin YSK’ya bildirilmesi için belirlenen süre sona erecek.

22 Mayıs Pazartesi Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

24 Mayıs Çarşamba Yurtdışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. 27 Mayıs Cumartesi Seçim propaganda dönemi saat 18.00’de sona erecek.

28 Mayıs Pazar Oy verme günü.

29 Mayıs Pazartesi Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

1 Haziran Perşembe YSK tarafından milletvekili kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.