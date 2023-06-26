Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce Keşan'da eş zamanlı olarak 23 adrese operasyon düzenlendi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Büro Amirliği ekiplerince, 23 adrese 120 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda; 130,01 gram esrar maddesi, 78,6 gram ilaçlı tütün, 9,64 gram eroin maddesi, 20 adet ectasy hap, 28 kök Kenevir, 338 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında ise tahkikata başlanıldı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)Kaynak: İGFA