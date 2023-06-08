CHP Kerimoğlunu bir kez daha aday gösterileceği konuşuluyor. Adaylık söylentilerinin iyiden iyiye dillendirildiği bugünlerde sosyal medya üzerinden Kerimoğlu için önemli bir iddia daha ortaya atıldı. Kerimoğlu’nun Bakırköy sahilinde bakanlık izniyle yapılan iddia edilen lüks sitelerden birinden bir daire aldığı öne sürüldü.

Yeniden adaylık iddialarıyla birlikte Bakırköy’de yetersiz hizmetlerle birlikte siyasi kimliklerde tartışılmaya başlandı.

Tartışmada “İncirli ve istanbul caddelerinin halini, sokaklarda ki ot ve yol çöküntülerinin, park ve bahçelerde ki bakımsızlıkları, sokaklara yayılan çöpleri, sokaklarda dolaşan başıboş köpekleri, sivrisinek istilasını görüyorsanız tabi ki Kerimoğlu’na oy verirsiniz.” savları yer alıyor.

Bazı vatandaşlar ise nasıl bir başkan istedikleri şöyle anlatıyorlar; “Mesele Kerimoğlu değil mesele zihniyet Belediyecilik hizmetini özümsemiş vatandaşının refahını düşünerek yola çıkmak İlçe halkıyla gönül bağını kuracak ve tüm arkadaşlarının vatandaşın hizmetinde olacak şahsiyetlerden belirlemesi halinde vatandaştan tasvip görür.Takıntılı particilik yapmayalım hangi parti olursa olsun Bakırköy için canını dişine takacak adayı desteklemeli.Nasıl idare edilmek istiyorsak seçiminizi ona göre yapalım”

Kerimoğluna bazı ciddi suçlamalarına ardı araksıda kesilmiyor. Vatandaşları anlatılarına göre; Kerimoglu Bakırköy’ün kazanımları olan bir çok yeri kaybetti. Elde kalanlarında bir çoğu bakımsızlıktan berbat durumda. Şefkat Yaşlı Bakım evi kapatıldı. Yesilköy’deki belediye binasının ne olduğu bilinmiyor. Kapatılan bakımevinin arasının araksında yeni yapılan binaların müteahhidine satılacağı iddia ediliyor.

“Bir tane bile Bakırköy de cafe sosyal tesis yok” diyen bir başka Bakırköylü “.Kadıköye gidin her semtte,ufakta olsa, cafeler sokak aralarında sahillerde var.Geçen Tuzla'ys gittim Tuzla Belediyesi'nin sosyal tesisinde sahilde balık lokantası vardı.Tesis çok güzel ve çok uygundu.Çok memnun kaldık.Bizim botanik bahçesini bile özel firmaya verip para kazanmaya kalkıyorlar.Sahilde güzel bir tesisimiz olamaz mı??” diye soruyor.