Kepez Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı maçı canlı izle! Kepez Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? sorusunun cevabı futbolseverler tarafından aratılıyor. Türkiye TFF 3. lig yükselme playoff final maçında karşı karşıya gelen Kepez Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı üst lige çıkma mücadelesi verecekler. Bu zorlu karşılaşmanın izlemenin yolları neler? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Kepez Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı maçı youtube'de yayınlanacak mı? Şifresiz izlemenin yolları neler? Kepez Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı maçı A Spor'da mı yayınlanacak? İşte detaylar...

KEPEZ BELEDİYESPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye TFF 3. Lig Play-off Final maçında Kepez Belediyespor ve Beyoğlu Yeni Çarşı Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Final maçında hata yapmak istemeyen iki temsilci, final maçını kazanıp üst lige çıkmak istiyor. Bu akşam 19.00'da başlayacak bu zorlu karşılaşmayı tecrübeli hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Futbolseverler ise bu karşılaşmayı A Spor'dan naklen izleyebilecek.

Kepez Belediyespor 2. Lig'e odaklandı

Kepez Belediyespor, Eskişehir'de oynanacak TFF 3. Lig play-off final maçında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u yenerek 2. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

İltemir, "Sezonun final maçı. 23 yıl aradan sonra tekrar 2. Lig'in kapısına dayandık. Artık son söz futbolcu kardeşlerimizin. Bizler ve Antalya şehri onlara sonsuz derecede güveniyor. Çarşamba günü Eskişehir'de taraftarlarımızın da desteği ile sahadan 2 Lig'e çıkan taraf olacağız. Bütün Antalya'ya sesleniyoruz. Eskişehir'de bizleri yalnız bırakmayın." ifadesini kullandı.