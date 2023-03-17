Kepçe kulak ameliyatlarının tüm dünyada en sık tercih edilen estetik uygulamalardan biri olduğunu ileten Op. Dr. Ahmet Sarı, “Geçmiş yıllarda kişileri ömür boyu rahatsız eden kepçe kulak sorunu, günümüzde doğru zamanda ve doğru teknikler kullanılarak kolaylıkla tedavi edilebilmektedir” diye konuştu.

ŞEKİL BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ MÜMKÜN

Kepçe kulak ameliyatı, tüm dünyada en sık tercih edilen estetik uygulamalardan biri olduğunu ileten Ahmet Sarı, “Geçmiş yıllarda kişileri ömür boyu rahatsız eden kepçe kulak sorunu, günümüzde doğru zamanda ve doğru teknikler kullanılarak kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Halk arasında “kepçe kulak” olarak adlandırılan şekil farklılığında kulak kepçesi bir yöne doğru daha kıvrık durumdadır. Kepçe kulak ameliyatı ile kulaktaki şekil bozukluklarının tedavisi mümkün olabilmekte, ameliyat lokal ya da genel anestezi ile yapılabilmektedir.

Geçmiş yıllarda kişileri ömür boyu rahatsız eden kepçe kulak sorunu, günümüzde doğru zamanda ve doğru teknikler kullanılarak kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

HASTANEDE KALMAK GEREKMİYOR

Kepçe kulak ameliyatı, alanında uzman bir cerrah tarafından hastane koşullarında yapılması gereken bir ameliyattır. Ameliyat, hastanın yaşı da göz önünde bulundurularak cerrahın önerisi doğrultusunda lokal veya genel anestezi uygulanarak yapılabilmektedir.

Kulaktaki sorunun seviyesine göre değişmekle birlikte genellikle iki kulak için 90 dakikalık bir süreçte tamamlanan kepçe kulak ameliyatı, hastanede kalmayı gerektirmez. Kulak yapısına, cerrahın tekniği ve tercihine göre kulağın önünde veya arka kısmında operasyon yapılabilmektedir. Sorunun temel nedenine yönelik bir estetik operasyon uygulanarak genellikle kulak kıkırdaklarına olması gerektiği gibi şekil verilir ve kulak geriye doğru yeniden konumlandırılır.

İYİLEŞME SÜRESİ 1-2 HAFTA

Ameliyat sonunda hasta bandaja ihtiyaç duymadan yaşantısına devam edebilirken, ameliyatın 10. gününden itibaren küpe takabilmektedir.

Kepçe kulak ameliyatı esnasında uygulanan kesiler genel olarak kulak arkasında kalır ve estetik soruna yol açabilecek herhangi bir iz oluşmaz. Ameliyat iyileşme sürecinde veya iyileştikten sonra duymayı etkilemez ve kişi normal hayatına rahatlıkla devam edebilir. Kepçe kulak ameliyatında iyileşme süreci genellikle 1-2 hafta aralığında sürmektedir. Genellikle bir ayın sonunda kepçe kulak görünümü tamamen ortadan kalkabilmekte ve hasta dilediği görünüme kavuşabilmektedir.

Kepçe kulak ameliyatı olmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de iyileşme sürecidir. Ameliyat sonrası normal yaşantısına devam etmek isteyen kişiler için bu ameliyat herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilen kepçe kulak ameliyatında kısa süren operasyonun ardından genel anestezi uygulanmamış ise hasta aynı gün taburcu edilebilmektedir. Operasyonda yapılacak olan kesiler genellikle dikiş gerektirmez ve iyileşme süreci maksimum 1-2 hafta sürer.

Kepçe kulak ameliyatının üzerinden 1-2 hafta geçtikten sonra hastalar duş alabilmekte, en geç bir hafta sonra rutin yaşamlarına kolaylıkla dönebilmektedir. Bu süreçte kulakları dış etkilerden korumak, operasyonun başarı oranını artırmaktadır. Sürecin sonunda kepçe kulak görünümü tamamen ortadan kalkabilmekte, kişi istediği görünüme kavuşabilmektedir.