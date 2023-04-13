Ülkede 5 yaş altı 970 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme tehlikesi altında olduğunu ifade eden Miano, 142 binden fazla hamile ve emziren annenin ise tedavi edici beslenmeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Ayrıca, Kenya'da 3,6 milyon insanın krizle karşı karşıya olduğunu ve bunların 800 bininin acil durum aşamasında bulunduğunu kaydetti.

Kabine Sekreteri Miano, yardım kuruluşlarından ve hayırseverlerden kaynaklarını sürdürmelerini rica ederek, kuraklıkla mücadele etmek ve daha iyi bir duruma erişmek için destek beklediklerini ifade etti.

Afrika Boynuzu'ndaki diğer ülkeler olan Somali ve Etiyopya'da da kuraklık büyük sorunlara yol açıyor ve 36 milyondan fazla kişi bu nedenle olumsuz etkileniyor. Bu durum, bölgesel ve uluslararası yardım çabalarının önemini daha da artırıyor ve kuraklıkla mücadelede işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Kaynak:AA