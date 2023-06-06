Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu  üyeleri Bakırköy’de kentsel dönüşüm planlarına toplu  itiraz dilekçeleri verdi. İtiraz dilekçeleri İBB’nin yetkili makamlarına geçen Perşembe günü teslim edildiği açıklandı. İtiraz edenlerin sayınsın 500’e yaklaştığı bu sayınında  bir itiraz için yeterli olduğu vurgulandı.

Muhtarlıklardan teslim alınan dilekçelerin bazılarının plan kodları hatalı çıktığı belirtildi. Çoğu hatalı dilekçe düzeltildi ancak bir kısım dilekçenin hatalarıyla birlikte teslim edildiği öğrenildi.

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İtiraz sonrasında , tüm telefonlar sisteme girilince, dilekçe veren herkese İBB tarafından SMS ile bilgi verileceği de kaydedildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ