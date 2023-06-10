Kentsel dönüşüm meselsi giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Son olarak Bakırköy'deki Hızalan Sitesi’nin sakinleri bu soruna çare bulunması için yasalar bir çerçeve çizilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba mahallesinde bulunan Hızalan Sitesi, 1968 yılında yapı kooperatifi olarak yapıldı. 4 bloklu 100 daireli site, 2014 yılında riskli yapı olarak tespit edildi ve yıkım kararı alındı. Hızalan Yapı Kooperatifi Yönetimi, kentsel dönüşüm için 2016'da bir firma ile anlaşma yaptı. 2017 yılında 4 bloğun yıkımı yapıldı.

2018 yılından beri yıkılmış bir şekilde bekleyen sitede nihayet inşaat faaliyetine başlandı..

Bakırköy’de nihayet hem bir inşaat mezarlığı olmaktan kurtulma yolunda ilk adım atıldı hemde kensel dönüşüm için start verildi.. Site de daha önce dairesi olanlar, “Bu kentsel dönüşüme bir çare bulsalar iyi olurdu. Çünkü her depremde bunu konuşuyoruz . Ama kimse elini ateşe atmıyor . Bir bina hasarlı ise, bunu bekletmenin bir anlamı olmaması gerekir. En kısa sürede yıkılıp , yerine yenisini yapılacağız. Bunun için de kanunları çıkarmamız lazım..” diye bir çözüm istiyor.