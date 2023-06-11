Shakira, iki çocuğunun babası Gerard Pique ile ayrıldıktan sonra medyanın ilgisini çeken birkaç ünlü isimle anıldı. Bunlardan biri ABD'li aktör Tom Cruise oldu. Ancak, son zamanlarda Shakira'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile ilişkisi olduğu iddiası ortaya atıldı.

Barcelona'da yapılan F1 yarışının ardından Shakira ve Lewis Hamilton'ın birkaç arkadaşıyla birlikte akşam yemeği yediği ortaya çıkmıştı. Bu buluşmanın ardından ikilinin birkaç kez birlikte görüldüğü söyleniyor ve yakınlaştıkları iddia ediliyor.

11 YILLIK BİRLİKTELİK İHANET İLE BİTTİ

Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin uzun süren ilişkisi, Pique'nin 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile ilişkisi nedeniyle sona erdi. Pique'nin ihaneti, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı ve medyada geniş bir şekilde tartışıldı.

OLAY ŞARKI

Sharika eski sevgilisi ve ihanet ettiği Clara Chia'ya yönelik alaycı mesajlar gönderdi. Başlangıçta bu konuda sessiz kalmayı tercih eden Shakira, daha sonra duygularını ifade etmek için şarkıları aracılığıyla açıklama yapmayı tercih etti. Hem Gerard Pique'ye hem de Clara Chia'ya karşı sert sözler sarf ettiği bir şarkı çıkardı.