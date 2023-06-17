Merhabalar,

Siz kendiniz ile ne kadar barışık, kendinizi ne kadar severseniz ve inanırsanız başaramayacağınız hiç birşey yok.

Negatif duygular taşıma alışkanlığı olan insanları dinlemeyin ve arkadaşlıklarından uzak durun size değer katacak bir üst seviyeye taşıyacak kişiler olsun yanınızda ….

En iyi tavsiyeyi akıllı ve başarılı olan insanların tecrübelerini dinleyerek kendinize bir yol haritası çizmenizi öneririm.

Her türlü güçlüğün üstesinden kendi yüreğini ortaya koyup ve sonuna kadar pozitifliğini kaybetmeyen, hedefine odaklanıp dış mihrakların etkisinde kalmayan, benim de çok sevdiğim Kurbağa Hikayesini sizinle paylaşmak istiyorum.

Günlerden bir gün kurbağa yarışı düzenlenmiş!

Hedef yüksek bir kulenin tepesiymiş...

Kalabalik onları görmek ve alkışlamak için toplanmış...

Yarış başlamış aslında kimse onların tepeye varacaklarına inanmıyormuş ...

ve şöyle konuşuyorlarmış aralarında ;

« boşuna !!! nasıl olsa başaramayacaklar... »

Kurbağalar yavaş yavaş cesaretlerini kaybetmeye başlamışlar ...

Yalnız bir tanesi bütün gücüyle tırmanmaya devam ediyormuş ,, ve insanlar konuşmaya devam ediyorlarmış ...

« hakikaten yazık !!! nasıl olsa tepeye varamayacaklar !... »

ve kurbağalar yenilgiyi kabullenmek zorunda kalmışlar ...

Bir tanesi hariç ! o, bütün koşullara rağmen devam ediyormuş......

Sonuçta, o bir tanesi hariç,,hepsi yarışı terk etmişler o ise kulenin tepesine tek başına çıkabilmiş...

Herkes şaşkınlık içinde bunu nasiı başardığını merak etmiş !

İçlerinden bir tanesi ona yaklaşıp bu yarışı nasıl tamamladığını sormuş ...

Ve görmüş ki.......

O sağırmış !!!

Her zaman pozitif düşünün !!!

Sevgiler

İnstgram : astrologgamzeersoyler

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