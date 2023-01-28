İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Güngören'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin Hasan H'den evinde bulunan ziynet eşyalarını almak istedikleri, ancak başarılı olamadıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmada, kimliklerini belirledikleri 3 şüphelinin Beyoğlu ilçesinde de aynı yöntemle G.T. isimli kadının 50 bin lira dolandırılmasına karıştıklarını tespit etti.

Yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Eren G. ile Gökhan T. tutuklanırken Sinan P. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. (AA)