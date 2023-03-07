Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgedeki kardeşlerine el uzatan Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Depremden etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlatan Egeberkli minikler, ailelerinin desteğiyle topladıkları yeni oyuncakları, okul bahçesinde bir araya getirdi. Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan önderliğinde oyuncak kolilerini deprem bölgesine gönderen çocuklar, kardeşlerinin yeni hayatlarına renkli bir başlangıç yapabilmeleri için bir adım attı. Miniklerin kampanyaya gösterdiği yoğun ilgiden dolayı duygulandığını belirten Nesrin Civan, minik öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.