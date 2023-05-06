Karpuz gibi ortadan ayrılmış bir seçim yaşayacağız…

Cumhur İttifakı bileşenleri, çabalıyorlar ama önceki seçimler gibi değil…

Gardları çok düşmüş…

Teşkilatların büyük kısmı çalışmıyor…

Bence onların da şevki kırılmış…

Belki, onların da pek umudu kalmamış gibi!..

2-3 bakanın karalama kampanyaları dışında konuşan da pek yok…

Korku salmaktan öteye, içeriği olmayan konuşmalar yapıyorlar...

İktidar medyası ise, tam gücüyle Kılıçdaroğlu’nu karalamaya çalıyor…

Anlayacağınız daha önce yazdığım gibi “abandone” olmuş gibiler…

***

Muhalefetin tümü ise, yüksek bir moral sergiliyor…

Mitingler beklenenin üstünde ilgi görüyor…

Sahada da çok noktadalar…

Eleştirenleri bile dikkatle dinliyorlar…

Halkla bire bir temas kuruyorlar…

Görüntü Millet İttifakı’nı işaret ediyor…

Hala benim gibi düşünenler vardır, inanıyorum…

Sandık güvenliği…

Bu seçimlerin sonucunu sandık güvenliği belirleyecek…

Bundan eminim…

Muharrem İnce yaptıklarıyla kalacak…

Bundan da eminim…

Kılıçdaroğlu, “Seçim gecesi sokağa çıkmayın” diyor…

Düşündürücü…

Neden acaba?..

***

Kişisel bilgilerimizden kim sorumlu?..

Malımızdan kim sorumlu?..

Güvenliğimizden kim sorumlu?..

İffetimizin güvencesi kim?..

Hanelerimizin dokunulmazlığından kim sorumlu?..

Daha birçok şeyden sorumlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu…

Peki Soylu ne yapıyor?..

Adım adım bizi izliyor…

Kiminle ne konuştuğumuza, nereye gittiğimize kadar…

Soylu, 6'lı masanın toplantılarında alınan kararların CHP'li Ünal Çeviköz tarafından bir AB ülkesinin büyükelçisine götürülüp onaylatıldığını ve görüşmeye ilişkin ellerinde ses kaydı olduğunu açıkladı…

Kanıtı “ses kaydı”…

Mahkeme kararı olmadan her türlü dinleme yapmak, görüntü almak suç değil mi?..

Olsun Soylu, söyler ortalığı bulandırır…

Birileri gibi ben, “Suç İşleri Bakanı” demeyeceğim, ama…

Konuşmalara bakınca, yakıştırma doğru gibi…

Bir cümle de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a…

"7'li, 8'li koalisyonla Türkiye'ye istikrarın gelemeyeceğini" söyleyen

Oktay, kendilerinin kaç partili gizli koalisyon olduğunun farkında değil herhalde...

***

Bir de “Biz, Allah’tan talimat alıyoruz!” diyorlar…

Bunu eleştirmeye bile gerek yok!..

Sadece düşünün…

Siyaset insanlara neler söyletiyor, neler…